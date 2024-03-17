banner913
banner932
En çok yağış Güzelyurt bölgesinde kaydedildi
En çok yağış Güzelyurt bölgesinde kaydedildi
243 0
Özersay: “Sahte diploma alanlara af çıkarılması kabul edilemez”
Özersay: “Sahte diploma alanlara af çıkarılması kabul edilemez”
79 0
 
Salamis Ormanları’na kuş yuvası yerleştirildi
Salamis Ormanları’na kuş yuvası yerleştirildi
58 0
Göçmen, Kaymaklı’ya acımadı
Göçmen, Kaymaklı’ya acımadı
42 0
Çeler: “TDP, topluma umut olma kapasitesine sahip bir parti”
Çeler: “TDP, topluma umut olma kapasitesine sahip bir parti”
23 0
En fazla yağışı Koruçam aldı
En fazla yağışı Koruçam aldı
31 0
16. Tepebaşı (Yorgoz) Lale Festivali hafta sonu yapılıyor
16. Tepebaşı (Yorgoz) Lale Festivali hafta sonu yapılıyor
25 0
banner1012

Kamu-İş yarınki eylemi askıya aldı

banner974
Kamu-İş yarınki eylemi askıya aldı
banner971
Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, toplu iş sözleşmesinin öngördüğü kurallara uyulmadığı gerekçesiyle yarın Toprak Ürünleri Kurumunda  planladıkları  eylemi askıya aldıklarını açıkladı.
Yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının terfileri onaylama kararı aldığını açıklayan Serdaroğlu, uzlaşı zemini  oluşması nedeniyle  eylemi askıya aldıklarını yarın saat 09.00’da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile   Bakanlıkta terfilerin onayı için bir araya geleceklerini, varılan uzlaşmayla ilgili saat 09.30'da Bakanlık önünde  kamuoyuna açıklama yapacaklarını ifade etti
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.