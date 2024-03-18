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"Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor" bu akşam BRT'de

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"Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor" bu akşam BRT'de
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Kıbrıs Türkü' nün bağımsızlık mücadelesini konu alan ve bu uğurda canlarını vermiş aziz şehitlerimizin hatıralarını yad ederek yaşadıkları acıları, kahramanlık hikayelerini halkımızla paylaşmak için hazırlanan " Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor" programının ikinci bölümü bu akşam saat 20.00'da BRT1’de yayınlanacak.
 
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