Sağlıkçıların eğlenceli gecesi

Yakın Doğu Oluşumu’nun doktorları ve sağlık çalışanları ile geleceğin sağlıkçılarını yetiştiren akademisyenleri, 14 Mart Tıp Bayramı'nı Kıbrıs Araba Müzesi’nde kutladı

Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri’nin doktor ve sağlık çalışanları ile Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nde geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren akademisyenler, 14 Mart Tıp Bayramı’nı Kıbrıs Araba Müzesi’nde düzenlenen muhteşem gecede hep birlikte kutladı.Tıp, hemşirelik, diş hekimliği, sağlık bilimleri, eczacılık ve veteriner hekimliği fakülteleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa ve Yeniboğaziçi’ndeki üniversite hastaneleri ile KKTC’nin modern sağlık hizmeti ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Girne Üniversitesi’nin sağlık alanındaki fakülteleri ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ile birlikte Yakın Doğu Oluşumu’nun sağlık alanındaki ağı tüm ülkeye yayılıyor.YAKIN DOĞU OLUŞUMU HASTANELERİ’NDE 10 YILINI DOLDURAN 226 KİŞİ PLAKET ALDIEğitim ve uygulama alanında yüzlerce sağlık çalışanını bir araya getiren gecede, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi ve Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soykurt , Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan ve yapay zeka tabanlı akademisyen Ai. Prof. Dr. DUX konuşmaları ile tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi ile Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi doktor ve çalışanlarının kutladığı 14 Mart Tıp Bayramı’nda, Yakın Doğu Oluşumu’na bağlı hastanelerde 10 yılını dolduran 226 çalışana da plaket takdim edildi. Çeşitli etkinliklerin yer aldığı gecede, sağlık çalışanları canlı müzik eşliğinde eğlenceli bir gece geçirdi.