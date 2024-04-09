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"Kıbrıs, Türklüğün kalbi"

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"Kıbrıs, Türklüğün kalbi"
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, emekli Tuğgeneral Ali Aydın’ı kabul etti.
Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatıp, kahraman Türk ordusuna sahip çıkıp, Mücahit ve mukavemetçi ruhla yola devam etmenin görevleri olduğunu söyledi.
Bu değerlerin korunup kendilerinden sonraki nesillere de ne kadar aktarılırsa geleceğin de o kadar güvende olacağına işaret eden Töre, “Allah bizi ordumuzdan, milletimizden, Anavatanımızdan ve Türk dünyasından ayırmasın.” dedi.
Emekli Tuğgeneral Ali Aydın da konuşmasında Kıbrıs’ın, Türklüğün kalbi ve Akdeniz’in anahtarı olduğuna değinerek, ona her zaman sahip çıkacaklarını belirtti.
 
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