Yeni doğan bebeğe Icardi ismi konuldu

Türkiye Süper Lig'de mücadele eden Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'ye duyulan sevgi sınır tanımıyor.
Paşaköy’de uzun yıllar futbolla adından sıkça söz ettiren Cengiz Özer, yeni doğan oğluna Galatasaray'ın yıldız oyuncalardan İcardi’nin ismini verdi.
Özer, “Ben bir Galatasaray aşığıyım. Mauro Icardi, Galatasay’a önemli bir katkıda bulundu. Bu efsanenin ismini oğlumun taşımasını istedim” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktoru Op. Dr. Kemal Tavukçu doğum sonrası sosyal medya hesabından “İcardi bebek” paylaşımı yaptı.
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