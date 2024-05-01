Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği: "Sağlık herkesin hakkıdır"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, "bayram gibi kutlanacak 1 Mayıs’ların özlemi ile" tüm emekçilerin 1 Mayıs’ını kutladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 1 Mayıs nedeniyle yayımladığı mesajda, “Emekçilerin emeklerinin sömürülmediği, daha eşitlikçi, daha adil, barış dolu günlerin özlemi ile yaşasın 1 Mayıs”, dedi.

Etkin, güncel ve tüm toplumu kapsayıcı koruyucu sağlık hizmetlerinin tüm toplumun sağlığını koruyabilmek için hayati önem taşıdığını belirten Birlik, “Bu sebeple tüm halkı kapsayan adalı, kapsayıcı yeni bir sağlık sistemi için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Eşit, adil ve erişilebilir bir sağlık sistemi için, emekçilerin ücretsiz sağlığa ve ilaca erişimi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

