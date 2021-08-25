“Kıbrıs Türk siyaseti ve Ankara siyasetinin sonucu”

CTP milletvekili Akansoy, pasaportların iptalinin, Kıbrıs Türk siyasi otoritesi ve Ankara hükümetinin, kontrolsüz, ayrılıkçı ve maceraperest siyasetinin sonuçları olduğunu belirtti





Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının iptali konusunda asıl sorulması gerekenin, Kıbrıs Rum otoritesinin daha önce böyle bir adıma cesaret edemezken, şimdi nasıl cesaret edebildiğini vurguladı

Akansoy’un açıklaması şu şekilde:

“Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin pasaport kararı, neden bunca zaman gündeme gelmemişti de şimdi geldi?

Neden Denktaş, Talat, Eroğlu ve Akıncı dönemlerinde böyle bir konu tartışma konusu bile değildi, olamazdı? Neden Kıbrıs Rum otoritesi böyle bir adıma asla cesaret edemezdi de şimdi edebiliyor ?

Sorunun özü budur.

Bence üzerinde durulması gereken alınan kararın sadece siyaseten ya da hukuken doğru olup olmadığı değildir.

Kıbrıs sorununda, Kıbrıs Türk siyasi otoritesi ve Ankara hükümetinin, kontrolsüz, ayrılıkçı ve maceraperest siyasetinin yarattığı sonuçlardır bunlar.

Kapalı Maraş konusunda atılan adımlarla, ayrılıkçı ve tahrik edici söylemlerle yaratılan ciddi rahatsızlığın karşılığıdır.

Yoksa Anastasidis’in tarihsel hatalarını bilmeyen ve eleştirmeyen yoktur.

Ancak bu kararın alınmasına neden olanların, ne konuşmaya ne de eleştirmeye hakkı vardır.

Tatar bey ve destekçileri “kuzey benim, güneye de ortağım” diyor. Yoktur böyle bir dünya. En erken zamanda uyanmalarını dilerim.”

