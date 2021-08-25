“Kararı kınamıyorum”

Millet Partisi Kurucusu Bertan Zaroğlu “Kıbrıs Türkünün yönetici makamları, kabul edilmeyen bir devletin pasaportunu kullanmamaları gerekir” dedi



Millet Partisi Kurucusu Bertan Zaroğlu, 14 Kıbrıslı Türk siyasinin pasaportlarının iptal edilmesi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Konuya iki yönlü bakmak gerekliliği konusunda açıklamalarda bulunan Zaroğlu, KKTC’yi yöneten makamlardaki kişilerin söz konusu pasaportu kullanıyor olmasının doğru olmadığını düşündüğünü dile getirdi. “Rumların iptal kararını kınamıyorum” diyen Zaroğlu; Güney makamlarınca alınan bu kararın sürpriz olmadığını daha önceden de fazlasıyla gündeme geldiğini ve en doğru kararın; Kıbrıs Türk tarafın yetkililerince, pasaportların iptalinin istenmesi hamlesi olacağı yönünde görüş belirtti.

Olayın hukuksal boyutunu da ele alan Zaroğlu, pasaportların Kıbrıslı Türkler için kazanılmış bir hak olduğunu ve Rum Bakanlar Kurulu’nun aldığı iptal kararı ile kişisel hakları ekarte ettiğini ve de alınan kararın Rumların “hukuk tanımamazlığı” olduğunu ifade etti.

KKTC vatandaşlarının Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu kullanmalarını eleştirmediğini de dile getiren Zaroğlu; “lakin ‘sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’ diye başlayan cümleler kuruyorsa Kıbrıs Türkünün yönetici makamları, o zaman kabul edilmeyen bir devletin pasaportunu da kullanmamaları gerekir” dedi.

