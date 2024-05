Kıbrıs Türk Kültür Derneği, yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşlarına seçme hakkı tanınmasını istedi

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşlarının “seçme ve halkoylamasına katılması” için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması konusunda adım atılmasını talep etti.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanı Tolga Ünsaldı tarafından yapılan yazılı açıklamada, oy kullanma hakkı vatandaşlık bağının en temel göstergesi olarak tanımlanarak, “Yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşlarının büyük bölümü KKTC ile bağlarını hâlâ güçlü bir şekilde devam ettirmektedir. Hiç şüphesiz ki bunun en açık örneği yurtdışında yaşayan ve her yıl ülkemize askerlik görevini yerine getirmek için gelen gençlerimizdir.” denildi.

Anayasa’nın “Halk Oylamasına Katılma ve Seçilme Hakkı” başlıklı maddesine işaret edilen açıklamada, bunun on sekiz yaşını bitirmiş olan her yurttaşın hakkı ve ödevi olduğu vurgulandı. Açıklamada yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşlarının bu haktan faydalanabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması konusunda adım atılması istendi.

Açıklamada, “Bu nedenle bugün yıllar öncesinde yapmış olduğumuz bir başvurumuzu tekrar gündeme getirmek için Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Başbakana, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisinde bulunan, tüm Milletvekillerine, KKTC Hükümet üyelerine, Ülkemizde siyaset yapan tüm partilerin liderlerine gönderdiğimiz dilekçemizle sesleniyor ve anayasal bir hak olan seçme hakkımızın verilmesi konusundaki talebimizi bir kez daha dile getiriyoruz.” ifadeleri kullanıldı.