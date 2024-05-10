Offroad şampiyonası Altındağlı anı yarışı ile başlıyor

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği ve Kyrenia Offroad Derneği’nin ortaklaşa organize ettiği Kuzey Kıbrıs 2024 Offroad Şampiyonası’nın ilk yarışı, 12 Mayıs 2024 Pazar günü, Akdağ bölgesinde yapılıyor. “6.Ahmet Altındağlı Anı Offroad Yarışı” adıyla yapılacak yarış 11.00’de başlayacak

Pilot Co-Pilot Araç Sınıf 1 Hasan Reyhan Niyazi Yorgancıoğlu Mitsubishi Pajero T3 2 Musa Ersoy Ramadan Kıral Tomcat T4 3 Göksel Macila Buğra Tabak Mitsubishi Pajero T4 4 Soyer Arseven Hasan Reyhan Mitsubishi Pajero T4 5 Halim Kahveciler Ramadan Uzun Nissan Patrol T3 6 Argun Çağıl İrfan Topçu Tomcat T4 7 Serkan Bolçocuk Hasan Uzun WildCat T3 8 Sander Kahveciler Eser Sülo Tomcat T4 9 Hilmi Çelebioğlu Demir Can Seat Leon T4 10 Cem Aytaç Zühtü Cumalıgil Nissan Patrol T4 11 Ahmet Baştaş TBA Mitsubishi Pajero T3 12 Hakan Kofalı Mehmet Karzaoğlu Tomcat T4 13 Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı Suzuki Vitara T2 14 Ozan Birşen Salih Kanatlı Suzuki Vitara T2 15 Ahmet Gürün Ahmet Behlül Mitsubishi Pajero T3 16 Tolga Güllü Mahmut Bozalanlar Canam Maverick SSV 17 Kani Avkıran Ahmet Özerdem Canam Maverick SSV 18 Ahmet Özerdem Kani Avkıran Canam Maverick SSV

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD) ve Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF) 2023 sezonunda olduğu gibi 2024 yılında da ortak şampiyona, Kuzey Kıbrıs Offroad Şampiyonası’nı organize ediyor. Sezonun ilk yarışı 12 Mayıs 2024 Pazar günü Akdağ bölgesinde hazırlanan etapta yapılacak. Merhum Offroad yöneticilerinden Ahmet Altındağlı anısına bu sene altıncısı yapılacak olan yarış pazar sabahı 10.50 yapılacak seremoni ile başlayacak. Yaklaşık 7,5 kilometrelik etabı yarışmacılar biri deneme olmak üzere üçer kez geçecekler ve en iyi etap derecesini çıkarmaya çalışacaklar.Baştaşlar Construction Sun Valley sponsorluğunda yapılacak yarış ayrıca; Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Güven Sigorta, Çepik Kardeşler, Fly House Investment, GL Homes & Gardens, Özdoğuş Ticaret, Gerçek İnşaat, Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası ve Sülem Ltd.’nin de katkılarıyla yapılacak. Yarışa 18 ekip kayıt yaptırdı. Araçların motor hacimlerine göre 3 sınıfa ayrılan otomobil kategorisi yanı sıra 3 ekip de SSV kategorisinde mücadele edecek. Zet Karting tesislerinin kuzey bölgesinde bulunan Akdağ’da yapılacak yarışın servis alanı, etabın start ve finiş noktası da aynı yerde kurulacak.Start: 10.50Deneme Etabı: 11.03ÖE1: 11.56ÖE2: 12.49Ödül Töreni: 14.00