Offroad şampiyonası Altındağlı anı yarışı ile başlıyor

18 ekip kayıt yaptırdı
Baştaşlar Construction Sun Valley sponsorluğunda yapılacak yarış ayrıca; Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Güven Sigorta, Çepik Kardeşler, Fly House Investment, GL Homes & Gardens, Özdoğuş Ticaret, Gerçek İnşaat, Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası ve Sülem Ltd.’nin de katkılarıyla yapılacak. Yarışa 18 ekip kayıt yaptırdı. Araçların motor hacimlerine göre 3 sınıfa ayrılan otomobil kategorisi yanı sıra 3 ekip de SSV kategorisinde mücadele edecek. Zet Karting tesislerinin kuzey bölgesinde bulunan Akdağ’da yapılacak yarışın servis alanı, etabın start ve finiş noktası da aynı yerde kurulacak.
Program:
Start: 10.50
Deneme Etabı: 11.03
ÖE1: 11.56
ÖE2: 12.49
Ödül Töreni: 14.00
Kayıt Listesi:
|Pilot
|Co-Pilot
|Araç
|Sınıf
|1
|Hasan Reyhan
|Niyazi Yorgancıoğlu
|Mitsubishi Pajero
|T3
|2
|Musa Ersoy
|Ramadan Kıral
|Tomcat
|T4
|3
|Göksel Macila
|Buğra Tabak
|Mitsubishi Pajero
|T4
|4
|Soyer Arseven
|Hasan Reyhan
|Mitsubishi Pajero
|T4
|5
|Halim Kahveciler
|Ramadan Uzun
|Nissan Patrol
|T3
|6
|Argun Çağıl
|İrfan Topçu
|Tomcat
|T4
|7
|Serkan Bolçocuk
|Hasan Uzun
|WildCat
|T3
|8
|Sander Kahveciler
|Eser Sülo
|Tomcat
|T4
|9
|Hilmi Çelebioğlu
|Demir Can
|Seat Leon
|T4
|10
|Cem Aytaç
|Zühtü Cumalıgil
|Nissan Patrol
|T4
|11
|Ahmet Baştaş
|TBA
|Mitsubishi Pajero
|T3
|12
|Hakan Kofalı
|Mehmet Karzaoğlu
|Tomcat
|T4
|13
|Ahmet Esendağlı
|Veli Esendağlı
|Suzuki Vitara
|T2
|14
|Ozan Birşen
|Salih Kanatlı
|Suzuki Vitara
|T2
|15
|Ahmet Gürün
|Ahmet Behlül
|Mitsubishi Pajero
|T3
|16
|Tolga Güllü
|Mahmut Bozalanlar
|Canam Maverick
|SSV
|17
|Kani Avkıran
|Ahmet Özerdem
|Canam Maverick
|SSV
|18
|Ahmet Özerdem
|Kani Avkıran
|Canam Maverick
|SSV