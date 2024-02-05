Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Genel Başkanlığına Tolga Ünsaldı getirildi.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, 55. Olağan Genel Kurul Toplantısında yeni yönetim ve denetim kurullarını belirledi.

Verilen bilgiye göre, Yönetim Kurulu üyeleri şöyle;

“Tolga Ünsaldı Genel Başkan, Gönül Kalyon Genel Başkan Yardımcısı, Mehmet Evren Batur Genel Sekreter, Naciye Kırcı Sayman, Berna Vardar İğde Veznedar, Naciye Baştürk Eğitim İşleri, Lale İçli Sosyal İşler, Cenk Pertev, Sevtap Seyhan Serbest üye.

Denetim Kurulu üyeleri; Nilgün Çetin Başkan, Hatice Nilüfer Berkant Üye, Birkan Aslan üye”

