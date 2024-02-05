banner913
banner932
Gaziantep'te polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit
Gaziantep'te polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit
19 0
Holguin’den Akıncı ve Anastasiadis’e ziyaret
Holguin’den Akıncı ve Anastasiadis’e ziyaret
18 0
 
“Hükümetin kararını sallayan yok”
“Hükümetin kararını sallayan yok”
12 0
Ekmekte fiyat kaosu
Ekmekte fiyat kaosu
34 0
Çanakkale, tek attı 3 aldı
Çanakkale, tek attı 3 aldı
36 0
Dipkarpaz’a, Akova freni
Dipkarpaz’a, Akova freni
86 0
Dragon'un dönüşü 5 Şubat'a ertelendi
Dragon'un dönüşü 5 Şubat'a ertelendi
21 0
banner1012
banner985

MEMUR-SEN: “Felaketin acısını, Kıbrıs Türk halkı bir bütün olarak yaşamaya devam ediyor”

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (MEMUR-SEN) Genel Başkanı Akın Manga, 6 Şubat depreminin acısını Kıbrıs Türk halkının yaşamaya devam ettiğini vurguladı.

banner974
MEMUR-SEN: “Felaketin acısını, Kıbrıs Türk halkı bir bütün olarak yaşamaya devam ediyor”
banner971


 
6 Şubat depremi ile ilgili yayımladığı mesajda Manga, “Şampiyon Meleklerimizi kaybettiğimiz bu felaketin acısını, Kıbrıs Türk halkı bir bütün olarak yaşamaya devam ediyor” dedi.
 
İsias Oteli ile ilgili sorumluların yargılandığı davanın da devam etmekte olduğunu belirten Manga, şunları kaydetti:
 
“Kıbrıs Türk halkı, devletimiz ve sivil toplum örgütleri ile birlikte, bu davanın adaletli bir sonuca ulaşmasını, suçluların en ağır şekilde yargılanmalarını beklemektedir. Asrın felaketinde tüm can verenleri ve Şampiyon Meleklerimizi rahmetle anıyor, acılı ailelerine sabırlar diliyoruz. Halkımızı mümkün olduğunca siyah kıyafetler giymeye davet ediyoruz.”
 

(ID/GÜL) 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.