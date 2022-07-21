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“Kıbrıs Türk halkı için yoğun çaba sarf ediyoruz”

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TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Kıbrıs Türk halkının iradesinin tüm dünyada duyulması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi

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“Kıbrıs Türk halkı için yoğun çaba sarf ediyoruz”
 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı’nın 48. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Celal Adan ve TBMM heyetini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 48. yıl dönümünde TBMM heyetini KKTC’de görmekten dolayı duyduğu mutluluğu paylaştı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a saygılarını iletti. 
TBMM Başkan Vekili Celal Adan da kabulde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a TBMM olarak tam destek verdiklerinin altını çizdi.
Celal Adan, Yüce Meclis’in Kıbrıs davasını yakından takip ettiğini, Kıbrıs Türklerinin hak ve hukukunu her alanda korunması yönündeki çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini ve Kıbrıs Türk halkının iradesinin tüm dünyada duyulması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. 
Cumhurbaşkanı Tatar’ın sunduğu çözüm vizyonunun gerçekçi bir yol haritası sunduğunu belirten Adan, Kıbrıs Rumlarının adanın tek sahibi oldukları şeklindeki zihniyetinin çözümü engellediğini kaydetti.
Adada çözümün yolunu açacak yeni müzakere sürecinin ancak iki tarafın egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teşhir edilmesi ile başlayabileceğini kaydeden Adan, iki devletin bu şekilde iş birliği modellerini müzakere edebileceklerini söyleyerek Cumhurbaşkanı Tatar’ın bu yöndeki vizyonuna TBMM’nin tam destek verdiğini vurguladı.
KKTC ile birlikte milli davayı kararlılık içinde savunmaya devam edeceklerini kaydeden Adan, KKTC’yi ihtiyaç duyulan tüm alanlarda desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti. 
 
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