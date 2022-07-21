“Kıbrıs Türkü’nün önünde hiçbiri duramayacak”

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Kıbrıs Türkü’nün önünde hiçbir izolasyon, ambargo duramayacaktır. Birlik, beraberlik, dayanışma ve istikrar sağlandığı sürece KKTC’nin kalkınması kesintisiz sürecektir” dedi



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Kıbrıs’ta bir çözüm olacaksa, bunun; Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesiyle olacağına işaret ederek, “Müzakerelerde iki devlet nasıl iş birliği yapabileceklerini, eşsiz güzelliklerle dolu bu kıymetli Ada’da yan yana nasıl bir gelecek kuracaklarını birlikte belirlemelidir. Çözümün tek yolu budur. Çözüm yolunda da kalkınma yolculuğunda da KKTC’nin yanındayız, en güçlü şekilde Kıbrıs Türkü’nü desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Oktay, “İnşallah bir sonraki Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde KKTC bayrağını da göreceğiz” diyerek, “Uluslararası alanda bu gibi adımların devamı da gelecek, Kıbrıs Türkü’nün önünde hiçbir izolasyon, ambargo duramayacaktır. Birlik, beraberlik, dayanışma ve istikrar sağlandığı sürece KKTC’nin kalkınması kesintisiz sürecektir” ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen törende konuşma yaptı.

Oktay, Kıbrıs Türkü’nün istiklali için dönüm noktası olan 20 Temmuz gününde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bayram coşkusunu paylaşmanın kendileri için şeref ve bahtiyarlık olduğunu ifade etti.

Fuat Oktay, 48 yıl önce bugün Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nün imdadına yetişene kadar adada Rum mezalimi hüküm sürdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

“Yok saymalarla başlayan Rumların Kıbrıs’ta Türkü silip atma teşebbüsleri; kadın çocuk demeden köy köy, hane hane katliama dönüşmüştü.

1571’den beri kendi toprağında huzur içinde yaşayan Kıbrıs Türkleri öz vatanında parya edilmek istenmişti.

Ama eli kanlı EOKA’nın ve onu destekleyen güçlerin hesap edemediği bir gerçek vardı; Kıbrıs Türkü’nün nabzı hürriyet için atıyor, kanı özgürlük için akıyordu.

‘Onlar bizi yok sayacaklar, biz daha çok var olacağız’ inancıyla Kıbrıslı Mücahitler, zulme karşı örgütlenip şanlı mücadeleyi başlattı. Ancak katliamın ateşi Yunanistan başta olmak üzere dışardan körükleniyor, 74 yılına gelindiğinde Kıbrıs Türkü var oluş mücadelesinin zirvesini yaşıyordu. Türkiye’nin dört bir yanından Kıbrıs Türkü’ne destek sesleri yükseliyor, milletimiz burada yaşananlara bigane kalamıyordu. Ve nihayetinde 48 yıl önce bugün, devletimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kıbrıs Türkü’nün varlığına vurulmaya çalışılan hançeri söküp atmak üzere harekete geçti. Kıbrıs Barış Harekâtı ile kahraman Mehmetçiğimiz Kıbrıslı kardeşlerimizin imdadına hem havadan hem de denizden yetişmiştir.

Bir tarafta yakılan ekin tarlalarına gözünü kırpmadan paraşüt indirme yapan Mehmetçiğimiz, bir tarafta mayınlı sulara tam yol ileri diyerek dalan denizci leventlerimiz vardı…İşte bu şehadet iklimi karşısında Rum terörü ve destekçileri nefessiz kalmıştır. Harekâtın oluşturduğu şartlar sayesinde Kıbrıs Türkü bayrağına, toprağına, egemenliğine kavuşmuş; tüm adada barış ve huzur hâkim olmuştur.48 yıl önce bu yolda omuz omuza savaşan Mehmetçik ve Mücahitlerimiz korkuyu, ölümü öldürenlerdir! Barış Harekâtı tüm dünyaya Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini göstermiştir.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gönül birliğini, Türkiye’nin milli davalarda gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğini göstermiştir.

Bugün de duruşumuz, kararlılığımız, irademiz aynıdır!

Kıbrıs Türkü’ne milli, ahdi ve tarihi bağlarla bağlıyız ve her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olacağız!”

Her türlü tahrik ve usulsüz girişimler karşısında, Doğu Akdeniz’de hakkımız olanı kararlı bir şekilde savunuyoruz.

Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hak ve hukukunu da kendimizden ayrı tutmuyoruz. Akdeniz’de, Ege’de olmayacak hayallerle mehtaba çıkanlar bu gerçekleri iyi bilsin. Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları Rum’un oyuncağı değildir.”

Oktay, “Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır” diyerek şunları ifade etti:

“Hiç kimse yalan dolanla uluslararası toplumun gündemini boş yere meşgul etmesin; Rum yönetiminin asılsız propagandalarının sözcülüğünü yapmasın.

Çözümsüzlükle bu toprakların kaynağını, potansiyelini çürütmenize izin vermeyeceğiz.

AB Uyum Komiseri, haftasonu burada yine ‘dostlar alışverişte görsün’ misali temaslar yaptı gördünüz…

Kıbrıs Türkünü yok sayan hadsiz ezberlerini tekrar etti…

Biz sizin kültürel mirası desteklerken bile nasıl taraflı davrandığınızı, Kıbrıs Türkünün geçmişine dair ne varsa silmeye çalıştığınızı bilmiyor muyuz?

Hangi birliktelik, hangi eşit tutum, hangi Avrupa değerleri?.. La Fonten’den masallar…”

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs’ta bir çözüm olacaksa, bunun; Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesiyle olacağına işaret ederek, “Müzakerelerde iki devlet nasıl işbirliği yapabileceklerini, eşsiz güzelliklerle dolu bu kıymetli Ada’da yan yana nasıl bir gelecek kuracaklarını birlikte belirlemelidir. Çözümün tek yolu budur. Çözüm yolunda da kalkınma yolculuğunda da KKTC’nin yanındayız, en güçlü şekilde Kıbrıs Türkü’nü desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Oktay, “İnşallah bir sonraki Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde KKTC bayrağını da göreceklerine” vurgu yaparak, “Uluslararası alanda bu gibi adımların devamı da gelecek, Kıbrıs Türkü’nün önünde hiçbir izolasyon, ambargo duramayacaktır. Birlik, beraberlik, dayanışma ve istikrar sağlandığı sürece KKTC’nin kalkınması kesintisiz sürecektir” diye konuştu.



