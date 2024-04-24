"Kıbrıs Türk halkı Atatürk’ün yolunda ilerlemeye devam edecek”

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkı ve genç nesillerinin, Atatürk’ün yolunda ilerlemeye devam edeceğini vurguladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Girne 23 Nisan İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu ve Şehit Hasan Cafer İlkokulu tarafından Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumu’nda tören düzenlendi.

Başbakan Ünal Üstel törende yaptığı konuşmada, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ilan ettiği günü tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan ettiğini anımsattı.

23 Nisan’ın, Türk milletinin ulusal egemenliğine kavuştuğu gün olduğunu ifade eden Üstel, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün İlke ve İnkılapları ışığında ilerleyerek bu günlere gelen Kıbrıs Türk halkı ve genç nesillerinin, bundan sonra da Atatürk’ün yolunda ilerlemeye devam edeceğini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise konuşmasında, 23 Nisan’ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin imparatorluktan cumhuriyete giden ulusal egemenlik yolculuğunun başladığı gün olduğunu belirterek, Atatürk'ün, Cumhuriyeti gençlere, ulusal egemenliği de çocuklara emanet ettiğini anımsattı.

“Bugün, farklı renklere kültürlere sahip çocukların, KKTC'de bir arada hoşgörüyle yaşadığını” belirten Çavuşoğlu, ülkenin geleceği ve teminatı olan gençlerin, öğretmenleri sayesinde, her geçen gün Atatürk'ü daha iyi anlayarak, Atatürkçü vizyona daha uygun daha güzel yaşayarak, muasır medeniyetler seviyesine çıkma hedefine her geçen gün daha da yaklaşarak en iyi şekilde geleceğe hazırlandığını belirtti.

Çavuşoğlu “Ülkenin geleceği olan çocukları, bilgili, kültürüne, dinine, diline, ırkına, geleneklerine sahip çıkan, bilgili, güçlü bireyler olarak yetiştirmek için hükümet ve bakanlık olarak durmadan çalıştıklarını” belirtti.

