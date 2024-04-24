Çocuklar coştu coşturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumu’nda düzenlenen törende büyük coşku vardı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, dün Girne 23 Nisan İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu ve Şehit Hasan Cafer İlkokulu tarafından Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumu’nda tören düzenlendi.Protokolün öğrencileri teftiş ve selamlamasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.Tören, resmi geçit ve öğrencilerin gösterilerinin ardından tamamlandı.