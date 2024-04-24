banner913
banner932
Bosley attı, Koop kazandı: 81-83
Bosley attı, Koop kazandı: 81-83
20 0
"Çözüme dair umutlarımızı hiç yitirmedik"
16 0
 
Baf son anda kazandı
Baf son anda kazandı
19 0
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
37 0
Karşıyaka'da dikkatsiz sürücü bisikletliye çarptı
Karşıyaka'da dikkatsiz sürücü bisikletliye çarptı
31 0
Gün, çocukların
Gün, çocukların
20 0
Çocuklar aşıya erişemiyor
Çocuklar aşıya erişemiyor
20 0
banner1012

Çocuklar coştu coşturdu

banner1020

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumu’nda düzenlenen törende büyük coşku vardı

banner974
Çocuklar coştu coşturdu
banner971
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, dün Girne 23 Nisan İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu ve Şehit Hasan Cafer İlkokulu tarafından Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumu’nda tören düzenlendi.
Protokolün öğrencileri teftiş ve selamlamasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.
Tören, resmi geçit ve öğrencilerin gösterilerinin ardından tamamlandı.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.