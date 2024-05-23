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Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği'nden "Süt Günü" etkinliği

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Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği'nden "Süt Günü" etkinliği
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Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği, 21 Mayıs Dünya Süt Günü'nde etkinlik düzenledi.
 
Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik kapsamında Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesindeki çocuk ve ailelere sütün önemini anlatan eğitimler verildi.
 
Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu’nda gerçekleşen eğitime, birlik adına Uzm. Dyt. Safir Sorakın, Uzm. Dyt. Gökçe Mohaç Çevik ve Yrd. Doç. Dr. Dyt. Taygun Dayı destek verdi.
 
Yapılan sunumlarla çocukluk çağında sağlıklı beslenme ve sütün önemine dikkat çekilerek, aile ve öğrencilere önerilerde bulunuldu.
 
Eğitimlerin ardından Dorhan Medical LTD. sponsorluğunda öğrencilere öğlen yemeği ve sağlıklı atıştırmalıklar verildi. 
 
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