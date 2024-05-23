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MAKAMER Seslerin Özgürlüğü Kadınlar Korosu, Türkiye Korolar Şenliği'ne katılıyor

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Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) Seslerin Özgürlüğü Kadınlar Korosu, 26. Türkiye Korolar Şenliği'ne katılıyor.

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MAKAMER Seslerin Özgürlüğü Kadınlar Korosu, Türkiye Korolar Şenliği'ne katılıyor
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MAKAMER'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Polifonik Korolar Derneği’nin 28 Mayıs -2 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceği şenliğe katılacak koroya Şef Rana Uluçay eşlik edecek.
Etkinlikte, kadınların hak ve özgürlükleri, kadına karşı şiddete farkındalık içeren şarkıların yanı sıra Kıbrıs Halk Şarkıları ve Şampiyon Meleklerin anısına Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu tarafından yazılan ve Oskay Hoca tarafından bestelenen “Yasak Şubat” adlı şarkı seslendirilecek.

Koroya, piyanoda Uliana Kremenetskaya, kemanda Kürşat Tilki ve yan flütte Mehmet Sakarya eşlik edecek.
 
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