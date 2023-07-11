banner913
banner932
Plastik ürün kullanımı bugün itibarıyla yasaklanıyor
Plastik ürün kullanımı bugün itibarıyla yasaklanıyor
61 0
AB, itaatsizliği teşvik eden sosyal medya ağlarına yaptırım yapacak
AB, itaatsizliği teşvik eden sosyal medya ağlarına yaptırım yapacak
16 0
 
Sezonun ilk Plaj Tenisi turnuvası tamamlandı
Sezonun ilk Plaj Tenisi turnuvası tamamlandı
29 0
Açık artırma ile araç satışı yapılacak
Açık artırma ile araç satışı yapılacak
2.3B 0
AKSA, yükselişlerine devam ediyor
AKSA, yükselişlerine devam ediyor
24 0
YDÜ’den bir ilk daha
YDÜ’den bir ilk daha
22 0
Ötüken rövanşı aldı
Ötüken rövanşı aldı
90 0
banner964

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği’nden bir heyet Uluçay’ı ziyaret etti

banner476

banner825
Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği’nden bir heyet Uluçay’ı ziyaret etti
banner960
Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği’nden bir heyet Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ı ziyaret ederek, 2. cildi basılacak “Kadınlarımız 1” isimli kitaplarını takdim etti.
Belediye açıklamasına göre, ülkede 1950 yılından önce doğmuş, toplumda öne çıkan 41 kadının öyküsünün yer aldığı kitapla ilgili baskı konusunda Belediyeden destek talep edildi.
Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği Başkanı Şenay Ekingen ziyarette yaptığı konuşmada, toplumun karanlıkta kalmış yanını ortaya çıkarmak, kaydını tutmak ve bilinmesini sağlamak için yaptıkları çalışmadan oluşan “Kadınlarımız” kitabının 2. baskını yapacaklarını, çalışmayı belgesele de dönüştürmek istediklerini ifade etti.
Başkan Süleyman Uluçay da, ülkede toplumsal hafızanın kalıcılaştırılması için yapılan çalışmaların önemli olduğunu söyledi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.