Kıbrıs Gazetesi’nde Tümerkan dönemi

Kıbrıs Yeşil Vatan Medya Ltd’in sahibi olduğu KIBRIS Medya Grubu’nda görev değişimi yaşandı.

KIBRIS Medya Grubu Genel Koordinatörlüğü ve Genel Yayın Yönetmenliğine gazeteci ve televizyon yöneticisi Mete Tümerkan atandı. Mete Tümerkan bu göreve atanması öncesinde kurucusu, Genel Müdür ve Yönetim kurulu başkanı olduğu Haber Kıbrıs’taki tüm görevlerinden ayrıldı.

Mete Tümerkan, 1991 yılında girdiği medya alanında Bayrak Radyo Televizyon Kurumunda Genel Müdürlük görevinin yanı sıra medya alanında birçok farklı görevlerde bulundu.

Çeşitli üniversitelerde gazetecilik ve televizyon haberciliği üzerine dersler veren Tümerkan, gazetecilik örgütlerinde de başkanlık dahil birçok aktif görev yaptı.

Kıbrıs’ta yeni görevine başlayan Tümerkan bugünkü ilk köşe yazısında “Birçok ilke imza atacağız” başlığını kullandı. Tümerkan, “Düne kadar okuyucusu olduğum Kıbrıs gazetesinin içinde olduğu grubun Genel Yayın Yönetmeni olarak ekibimle birlikte yeni dönemde birçok ilklere imza atacağımıza inanıyorum.” diyerek, yola çıkarken küçük dokunuşlarla gazetede bazı değişiklikler yaptıklarını söyledi.

