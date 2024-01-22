Kıb-Tek’teki hırsızlıklar tepki çekiyor

Kıb-Tek’te bazı çalışanların sık sık hırsızlıklara karışması kamuoyundan tepki görürken El Sen Başkanı Ahmet Tuğcu ile ilgili bazı belgelerin kamuoyuna sızdığı dikkat çekti

Mali sorunlar, kesintiler, yakıt krizi, münhalsiz ve şaibeli personel alımları gibi birçok konuyla sık sık gündeme gelen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, şimdi de bazı çalışanların hırsızlıklarıyla tepkileri bir kez daha üzerine çekti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek), Girne’deki tesisinden yaklaşık 700 kg çıplak kablo ile 180 kg boyun bağı çalındı; olayla ilgili iki kurum çalışanı tutuklandı. Olay 18 Ocak Perşembe günü meydana geldi.

Girne’de, Cumhuriyet Sokak’taki Kıb-Tek’e ait tesis içerisinde bulunan kilitli konteynerin kilidi kırılarak hasara uğratıldıktan sonra konteynerde muhafaza edilen yaklaşık 700 kg. ağırlığında çıplak kablo ile 180 kg ağırlığında boyun bağı çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı görülen Kıb-Tek çalışanı 54 yaşındaki isminin baş harfleri S.Ç. ve 43 yaşındaki isminin baş harfleri H.Ö. tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada zanlıların çaldıkları kabloları bir hurdacıya 103 bin TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettikleri de tespit edildi.

Kıb-Tek’te bazı çalışanların karıştığı hırsızlık olaylarının ilk kez olmaması ise kurumun güvenilirliğini bir kez daha sorgulattı.

TUĞCU, EKSİK MADDEYİ DEFTERE EKLEMİŞTİ

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) şimdiki başkanı olan Ahmet Tuğcu ve kurum çalışanı Yaşar Kumsal, 2017 yılında tesis mühendisinin ve malzemeyi teslim alacak olan teknisyenin imzaladığı mal istek defterine zimmetlerinde bulunan açığı kapatmak için ek olarak sonradan bilgi vermeden ilgili eksik maddeyi deftere ekledikleri belirtilmişti.

Dönemin Kıb-TEK Mağusa Bölge Amiri Yücem Özgener, hazırladığı raporda bunu Kıb-Tek yönetimine bildirmiş ve Ahmet Tuğcu ile Yaşar Kumsal ile konuyla ilgili görüştüğünü ifade edip söz konusu iki çalışanın yanlış yaptığını kabul ettiklerini açıklamıştı.

Yücem Özgener, bu gibi hataların tekrarlanmaması için söz konusu iki çalışanın başka bir göreve verilmesini talep etmişti.

590 BİN TL’LİK VURGUN

Yine 2016-2019 yılları arasında Elektrik Kurumu’nun Gazimağusa’daki şubesinde görevli 35 yaşındaki Deniz Saltuk Gürmanoğlu ile 57 yaşındaki Toner Tanöz’ü yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Kurumun Gazimağusa’daki şubesinde görevli Gürmanoğlu’nun pay point cihazlarına yapılan ödemeleri bankaya yatırmayıp 590 bin TL çaldığı iddia edilmişti. Zanlı Tanözü’nün de pay point sistemi ile tahsil edilen 26 bin TL paranın 5 bin TL'lik tutarını çaldığı ileri sürülmüştü. Kurum tarafından yapılan şikâyet üzerine gözaltına alınan zanlılar tutuklanmıştı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa Şubesi’nde 600 bin TL’lik hırsızlık olayına karışan ve tutuklanan Deniz Saltuk Gürmanoğlu ile Toner Tanözü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmalarının ardından Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun Lefkoşa şubesinde işe başlamıştı.

