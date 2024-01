KTOEÖS: “Yasa dışı her türlü uygulamaya karşı mücadele etmeye devam edeceğiz”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), hazırlık ödeneğiyle ilgili kazanılan dava hakkında basın açıklaması yaptı.

Sendika lokalinde yer alan basın açıklamasında, sendika yetkilileri, Avukat Öncel Polili ve adına dava açılan Öğretmen Emre Uyguroğlu hazır bulundu.

-Eylem

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem konuşmasında, öğretmen Emre Uyguroğlu adına hazırlık ödeneği almadığı gerekçesiyle dava açtıklarını ifade etti.

Uyguroğlu’na, eğitim-öğretim yılının başında yani Eylül ayında değil, 11 Ekim 2021’de atandığı gerekçe gösterilerek, yasal hakkı olmasına rağmen hazırlık ödeneği verilmediğini ifade eden Eylem, sendikanın, öğretmen adına açtığı davayı kazandığını kaydetti.

Hukuki mücadelede kendilerine destek olduğu için Avukat Öncel Polili’ye teşekkür eden Selma Eylem, sendikanın, yasa dışı her türlü uygulamaya karşı mücadele etmeye devam edeceğini söyledi. Eylem, siyasilerin ve Bakanlığın, yasalara ve tüzüklere uymasını beklediklerini ifade etti.

-Polili

Sendika Avukatı Öncel Polili ise, yıllardır süregelen adaletsizliği durdurmak için girişim başlatan Emre Uyguroğlu ve sendikaya bir hukukçu olarak teşekkür etti.

Öğretmenler Yasası’na göre her öğretmenin hazırlık ödeneği alma hakkı olduğunu ifade eden Polili, “ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın, her fırsatta öğretmenlerin haklarını vermekte imtina ettiğini” savundu.

Emre Uyguroğlu’nun bu haksızlığa uğrayan tek kişi olmadığını kaydeden Polili, davanın neticesinde diğer öğretmenlerin de haklarının ödenmesi gerektiğine inanç belirtti.

“Temel meselenin hazırlık ödeneği değil yasaların görmezden gelinip, öğretmenlerin haklarının budanmaya çalışılması olduğunu” dile getiren Öncel Polili, “bunun öğretmenlerin, Bakanlıkla aynı eğitim politikalarını benimsememesinden kaynaklandığını” belirtti. Polili, öğretmenlerin, laikliği, bilimsel eğitimi savunduğunu kaydetti.

Bir soru üzerine Polili, “Bizim tercihimiz bunun arkasının gelmemesi… Bakanlığın, mahkeme kararını göz önünde bulundurarak, diğer gasp ettiği hakları da ödemesidir” şeklinde konuştu.