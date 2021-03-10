Kıb-Tek’te 3 kişi görevinden alındı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıb-Tek’te haklarında soruşturma açılan üç üst düzey kişinin görevinden alındığını açıkladı





Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) haklarında soruşturma açılan en az 3 üst düzey kişinin görevinden alındığını açıkladı.

Arıklı, bu kişilerin ismini vermedi. Arıklı, yarın bir Yönetim Kurulu toplantısı daha gerçekleşeceğini ve soruşturmada diğer adı geçenlerinde görevlerinden uzaklaştırılacağını bildirdi.

Arıklı görevden uzaklaştırılan ve uzaklaştırılacak kişilerin genel müdür yardımcı mevki ve teknik mevkiden olduğunu kaydetti.

Konuyla ilgili Sayıştaylık raporu da bulunduğunu dile getiren Arıklı, Sayıştaylık raporunda bu suçun 'nitelikli dolandırıcılık' olarak tabir edildiğini belirterek, durumun ciddiyetine vurgu yaptı.

Arıklı’nın şu sözleri ise dikkat çekti:

“Kıb-Tek’i şuanda bedava birisine versek, yüzüne dönüp bakmaz bile. Bu yapısı ile Kıb-Tek’i bizim özelleştirmemiz mümkün değil, gerek de yok. Kıb-Tek ana aktörlerden birisi olarak devam edecek. Kıb-Tek’te şuan gereken tedbirleri almazsak 3 ay sonra şalterleri indirecek. Bugün Kıb-Tek’in takriben 180 Milyon TL ödemesi gereken acil borcu var. Ve kasasında 20-22 Milyon TL parası var. Bankalarda bütün overdraflarını dahi sıfırlamış. Şuanda borçları tahsis etmek için bugünden itibaren elektrikleri kesmeye başladılar. Devletin kurumlarının dahi elektriklerini kesecekler.

Çünkü devletten 120 Milyon TL alacakları var. Devletten bunu tahsis edemediği için Kıb-Tek gidiyor bankadan yüksek faizle borçlanıyor. O faizi de dönüyor maliyet olarak elektriğin üzerine vatandaştan alıyor. Onun için herkesten acil bir şekilde tahsilat yapmalıdır. Onun için hiç kimse kusura bakmasın elektrikleri kesecekse de kesecek. Başta büyük şirketlerin ve devlet kurumlarının elektriğini kesecekler”

