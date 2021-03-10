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“Açığa almadı, müşavir yaptı”

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KIB-TEK’in eski asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, Arıklı’nın “KIB-TEK'te üç kişiyi görevinden uzaklaştırdığı” açıklamasının doğru olmadığını söyledi ve kurumda açığa alındığı açıklanan bir şahsın müşavir kadrosuna aktarıldığını belirtti

“Açığa almadı, müşavir yaptı”

 
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ( KIB-TEK)’nda Halkın Partisi’nin atadığı ve son hükümet değişikliğinde görevden alınan KIB-TEK’in eski asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı “Kamuoyunu yanıltmakla suçladı. Avcıoğlu, kurumda açığa alındığı açıklanan şahsın müşavir kadrosuna aktarıldığını öne sürdü.
KIB-TEK’in eski asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu’nun açıklaması şöyle:
“Bugün (dün) basında yer alan haberlerden anladığımız kadarıyla; dün (önceki gün) KIB-TEK’te üç değil bir personel ifa ettiği görev yeri değiştirilerek Koordinasyon Kuruluna atanmıştır.
Koordinasyon Kurulu geçmişte Ahmet Uzun'un Bakanlığı döneminde Bakanlar Kurulundan geçirilen bir karar çerçevesinde yaratılan bir Müşavir Kadrosudur.
Bu Kadro geçmiş hükümetler döneminde, hükümet değişikliklerinde genellikle Müdür/Müdür Muavini/Amirlerin değiştirilmesinde kullanılmış ve kullanılmakta olan bir kadrodur.
Bu Kadroya atanan personellerin özlük haklarından ve maaşlarından bir kesinti söz konusu değildir. Bir personele verilecek/verilebilecek ceza vb. kararlar Toplu İş Sözleşmesi içerisinde düzenlenmiştir.
Geçmişte yapılan uygulamalarda da örnekleri mevcuttur. Örneğin Toplu İş Sözleşmesine göre "yarı maaşla işten uzaklaştırma" , hakkında soruşturma veya mahkeme süreci başlamış bir personel hakkında verilebilecek kararlardan biridir.
Özetle Sn. Arıklı 3 kişiyi görevden aldım diyerek kamuoyunu yanıltmaktadır.
Üç yıldır çalışarak uzmanı haline geldiğini iddia edip, kendini eleştirenleri "cahillik" ile tanımlarken, KIBTEK'deki Toplu İş Sözleşmesinden dahi bir haber olması ise tam anlamıyla trajikomiktir..
Son olarak, görev yaptığım 2 hükümet ve 3 yıl içerisinde kurumda Başbakanlık Denetleme Kurulu (1 adet), Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu (1 adet), Sayıştay Başkanlığı (4 adet) denetleme yapılır iken, tüm bu raporlar hakkında Polis ve Savcılığa suç duyurusunda bulunulması yine dönemin Yönetim Kurullarında karara bağlanmış ve gerekli şikayetler yapılmış, bazıları yargı aşamasındadır.
Sn. Arıklı göreve geleli 3 ayı aşkın bir süre olmasına rağmen, açılan soruşturma sayısı 0 (sıfır), görevden alınan sayısı da yine 0 (sıfır)'dır.”
 
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