Kıb-Tek'te çalışanlar ödendi, yakıt sıkıntısı ödemesi yapıldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Bilgi İşlem Şube Amirliği Sistem Yöneticisi Mustafa Harutoğlu, Kıb-Tek çalışanlarının maaşlarının ödendiğini ve yakıt ödeme konusunda kurumun herhangi bir sıkıntısı bulunmadığını açıkladı.

Harutoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Kıb-Tek çalışanlarının maaşlarının ödenmediği konusunda yapılan yayınların doğru olmadığını belirtti.

Mustafa Harutoğlu, Kıb-Tek tarifeleri konusunda Bakanlar Kurulu’nun yasa gücünde kararname ile tarifelerde yaptığı düzenlemenin abonelerin mart dönemi tüketim (Devre 04/2022) fatura hesaplarına indirim olarak uygulanmaya başladığını, abonelere SMS gönderilerek, indirimlerin bildirildiğini söyledi.

Harutoğlu, “Uygulama halen devam etmekte olduğundan SMS almayan abonelerimizin tedirginlik yaşamamalarını önemle bildirir, gerekli bilgiler Kıb-Tek çağrı merkezimizden alınabilmektedir” dedi.