Okullarda poizitifleşme oranı düşüşte

Okullardaki haftalık Covid-19 vaka sayılarını açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı, 160 öğrenci, 26 öğretmen ve 1 personel pozitif olduğunu belirtti. 59 öğrenci ile 2 öğretmen temaslı olduğu, 1 sınıfın da kapandığı kaydedildi.

29 Nisan tarihli açıklamaya göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 60 öğrenci, 6 öğretmen 1 personel pozitif oldu. 39 öğrenci, 1 öğretmen temaslı oldu, 1 sınıf kapandı.

Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 86 öğrenci, 14 öğretmen Covid-19’a yakalandı. 15 öğrenci temaslı oldu.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ndeki 14 öğrenci, 6 öğretmen pozitif, 5 öğrenci ile 1 öğretmen temaslı oldu.

59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı yüzde 0,31 olarak açıklandı.