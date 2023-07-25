banner913
banner932
Alayköy çöplük alanında çıkan yangına ilişkin bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Alayköy çöplük alanında çıkan yangına ilişkin bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
8 0
KTAMS Başkanı Bengihan’dan Diyanet-Sen Başkanı Yıldız’ın sözlerine tepki
KTAMS Başkanı Bengihan’dan Diyanet-Sen Başkanı Yıldız’ın sözlerine tepki
13 0
 
Gönyeli Alayköy Belediyesi bünyesinde İklim Krizi Adaptasyon Merkezi kuruldu
Gönyeli Alayköy Belediyesi bünyesinde İklim Krizi Adaptasyon Merkezi kuruldu
10 0
Trafiğe çıkış saatine uymayan 6 kamyon sürücüsü hakkında yasal işlem
Trafiğe çıkış saatine uymayan 6 kamyon sürücüsü hakkında yasal işlem
11 0
Çatalköy'de korkulu anlar
Çatalköy'de korkulu anlar
71 0
Rodos’tan sonra Korfu Adası'nda da orman yangını çıktı
Rodos’tan sonra Korfu Adası'nda da orman yangını çıktı
21 0
KKTC Galatasaraylılar Derneği’nin şampiyonluk coşkusu
KKTC Galatasaraylılar Derneği’nin şampiyonluk coşkusu
26 0
banner964

Kıb-Tek'e 78 kişi istihdam edilecek

banner476

Münhale ilgi duyan vatandaşlar 4 Ağustos mesai bitimine kadar şahsen Kuzey Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Personel Şube Amirliği’ne başvuruda bulunabilecek

banner825
Kıb-Tek'e 78 kişi istihdam edilecek
 Kuzey Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na toplam 78 kişi istihdam edilecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yayımladığı münhal duyurusunda, kuruma 6 Makine Mühendisi, 10 Elektrik-Elektronik Mühendisi, 2 Bilgisayar Mühendisi, 15 Makine Teknisyeni, 30 Elektrik-Elektronik Teknisyeni, 6 Genel Hizmet Memuru (Çağrı Merkezi), 6 Muhasebe Memuru, 2 Kaynakçı ve 1 Dalgıç alınacağını kamuoyuyla paylaştı.
Duyuruda, münhale ilgi duyan KKTC vatandaşı adayların 4 Ağustos mesai bitimine kadar şahsen No.140 Bedrettin Demirel Caddesi, Yenişehir, Lefkoşa adresinde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Personel Şube Amirliği’ne başvuruda bulunabileceği belirtildi.  
Başvuru sahiplerine üzerinde aday numarası yazılı belge verileceği belirtilen duyuruda, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu web sayfasında (www.kibtek.com) münhallere ait detaylı bilgi alınabilecek.
Sınav yöntemi ve tarihi ise başvuru sahiplerine 7 Ağustos’ta Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu web sayfasından (www.kibtek.com) duyurulacak.

İstihdam Koşulları

Duyuruda istihdam koşulları şöyle sıralandı:
“Müracaatçılar, istihdam edilmeleri halinde istihdam edildikleri kadroya ait görevlerini Kıb-Tek’e ait tüm kazalarda, Teknecik Elektrik Üretim Santralinde, Kıb-Tek’in ihtiyaç duyacağı birimlerde çalışmayı, istisnasız her yerde yerine getirmeyi peşinen kabul eder.
Müracaatçılar, mesai, düzensiz mesai ve vardiya sistemine göre çalışmayı peşinen kabul ederler.
İşe alınacak kişilerin maaşı 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasında öngörülmüş başlangıç maaşı olup, Sosyal Güvenlik açısından 73/2007 sayılı yasa kurallarına tabi olacaktır.”
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.