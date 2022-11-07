Kıb-Tek'den planlı kesinti uyarısı

Elektrik verilemeyecek bölgeler şöyle;
Hamitköy Anıttepe bölgesi ve civarı
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00-13.00 saatleri arasında Hamitköy Anıttepe bölgesi ve civarına elektrik verilemeyecek.
Tatlısu ve Ötüken bölgeleri
Yarın 09.30-15.30 saatleri arasında Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar bölgesine; 09.30-13.00 saatleri arasında Ötüken, Kuzucuk ve Aygün bölgelerine elektrik verilemeyecek.
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