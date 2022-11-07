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Kıb-Tek'den planlı kesinti uyarısı

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Yarın yurdun çeşitli bölgelerinde elektrik kesintisi olacak... Elektrik verilemeyecek bölgele

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Kıb-Tek'den planlı kesinti uyarısı
 Elektrik verilemeyecek bölgeler şöyle;


Hamitköy Anıttepe bölgesi ve civarı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00-13.00 saatleri arasında Hamitköy Anıttepe bölgesi ve civarına elektrik verilemeyecek.

 

 Tatlısu ve Ötüken bölgeleri 

Yarın 09.30-15.30 saatleri arasında Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar bölgesine; 09.30-13.00 saatleri arasında Ötüken, Kuzucuk ve Aygün bölgelerine elektrik verilemeyecek.
 
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