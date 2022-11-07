Kıb-Tek'den planlı kesinti uyarısı

Yarın yurdun çeşitli bölgelerinde elektrik kesintisi olacak... Elektrik verilemeyecek bölgele

Elektrik verilemeyecek bölgeler şöyle;





Hamitköy Anıttepe bölgesi ve civarı



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00-13.00 saatleri arasında Hamitköy Anıttepe bölgesi ve civarına elektrik verilemeyecek.







Tatlısu ve Ötüken bölgeleri



Yarın 09.30-15.30 saatleri arasında Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar bölgesine; 09.30-13.00 saatleri arasında Ötüken, Kuzucuk ve Aygün bölgelerine elektrik verilemeyecek.



