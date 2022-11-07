Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İkisi ağır 11 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Van'dan Ağrı istikametine giden yolcu otobüsü, saat 13.30 sıralarında Tutak ilçe merkezinde daha önce kaza yapan iki kamyona çarptı. Kazada araçlar alev aldı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Otobüste 21 kişi olduğu öğrenilirken, kazada ikisi ağır 11 kişi de yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Van-Ağrı kara yolu kaza nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kazayla ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldığını duyurdu.