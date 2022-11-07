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Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

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Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İkisi ağır 11 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

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Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

 

 

Van'dan Ağrı istikametine giden yolcu otobüsü, saat 13.30 sıralarında Tutak ilçe merkezinde daha önce kaza yapan iki kamyona çarptı. Kazada araçlar alev aldı.


Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı - 2

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.


Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı - 3

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.


Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı - 4

Otobüste 21 kişi olduğu öğrenilirken, kazada ikisi ağır 11 kişi de yaralandı.


Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı - 5

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı - 13

Öte yandan Van-Ağrı kara yolu kaza nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.


Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı - 7

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kazayla ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldığını duyurdu.


Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı - 8
 
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