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Baharın gelişi uçurtma şenliğiyle kutlanacak

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Baharın gelişi uçurtma şenliğiyle kutlanacak
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Kıbrıs Türk Kızılay, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) ve Akademi Sanat Derneği (ASDER) iş birliği ile çocuklara yönelik uçurtma şenliği düzenlenecek.
Kıbrıs Türk Kızılay’dan verilen bilgiye göre, 20 Nisan Cumartesi 10.00-14.00 arası Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nun arkasında bulunan Göçmenköy Sahası'nda yer alacak şenlikte, çocuklara ücretsiz uçurtma dağıtılacak.
Çeşitli ikram ve eğlenceli sürprizlerin de yer alacağı etkinlikte, baharın gelişi kutlanacak.
Katılımın ücretsiz olduğu uçurtma şenliğine tüm çocuklar ve gençlerin davetli olduğu belirtildi.
 
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