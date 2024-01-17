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Kıb-Tek, birçok bölgede 6 saatlik kesinti yapacak

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Kıb-Tek, bakım ve tamirat çalışması nedeniyle yarın geniş bir alanda 6 saatlik elektrik kesintisi yapacak

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Kıb-Tek, birçok bölgede 6 saatlik kesinti yapacak
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 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım ve tamirat çalışması nedeniyle Lefkoşa, Dikmen, Boğaz, Lefkoşa- Güzelyurt ana yolunu kapsayan geniş bir alanda yaklaşık 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek kesintinden şu bölgeler etkilenecek:
“Boğazköy köy içi bölgesi, Lefkoşa-Girne ana yolu Boğaz kavşağı bölgesi, Hediyem Su bölgesi, St. Hilarion bölgesi, G.K.K. Karargahı bölgesi ve Ağırdağ, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen su kuyuları bölgesi,  Yukarı Dikmen ağıllar Bblgesi ve Dikmen Kırıkkale asker, Boğaz Polis Lojmanları ile Karter Kışlası arası bölge ve Fikret Kürşat arsaları civarı, Dikmen köy İçi ve Dikmen kırsal kesim arsaları bölgesi, Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör taş ocakları bölgesi, Oray Sitesi ile Boğaz Karakolu arasında kalan kısım, Emaş bölgesi, Kömürcü, Dağyolu ve Pınarbaşı, Gürpınar ve Yılmazköy, Serhatköy, Serhatköy su pompa istasyonu, Gayretköy ve bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt ana yolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı bölgesi, Yenikent Vedat Benzinci’nin güneyi.”
Açıklamada çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç, ya da daha erken verilebileceği kaydedildi.
 
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