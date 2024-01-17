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Meriç köyü asfalt ihalesi sonuçlandı

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Meriç köyü asfalt ihalesi sonuçlandı
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İçişleri Bakanlığı tarafından kırsal kesim alt yapı çalışmaları kapsamında açılan Meriç köyü Kırsal Kesim Arsaları Asfalt Yol Projesi’nin ihalesi tamamlandı.
İçişleri Bakanlığı Konut Edindirme Birimi’nden yapılan açıklamada, Projeye, İçişleri Bakanlığı adına Bakan Dursun Oğuz, Sosyal Konut Birimi Müdürü Ercan Beşerler ve Müsteşar Kemal Yılmaz’ın, Salih Köroğlu Ltd. adına ise Gökay Köroğlu’nun imza koyduğu bildirildi.
2011 yılında 30 parsel olarak dağıtımı yapılan Meriç köyü kırsal kesim arsalarının elektrik ve su altyapılarının geçmiş yıllarda tamamlandığının belirtildiği açıklamada, dağıtımdan bugüne 16 konutun yapımının tamamlandığı, 6 konutun ise yapım aşamasında olduğu kaydedildi.
Tamamlanmış konutların tapularının alınabilmesi ve vatandaşların konutlarına rahat ulaşabilmeleri için 2.5 kilometrelik yolun asfalt ihalesine çıkıldığının ve ihaleyi Salih Köroğlu Ltd.'in  kazandığının aktarıldığı açıklamada, ihaleyi kazanan Salih Köroğlu Ltd ile Konut Edindirme İdaresi arasında imzalanan sözleşme sonucunda yaklaşık 3 hafta içerisinde hak sahiplerinin yollarına kavuşacağı ve bölgedeki tüm alt yapıların tamamlanmış olacağı duyuruldu.
Açıklamada, 2024 yılı içerisinde aciliyet sırasına göre alt yapı eksikliği bulunan tüm bölgelerin alt yapılarının tamamlanacağı da belirtildi.
 
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