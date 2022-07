Maliye Bakanlığı bünyesindeki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Başbakanlığa bağlandı.

Konuyla ilgili açıklama Başbakan Ünal Üstel’den geldi.

Yaşanan gelişmeler sonrasında görülen lüzum üzerine Kıb-Tek’in Başbakanlığa bağlandığını açıklayan Üstel, halkın mağdur olmasına ve sıkıntı yaşanmasına neden olanlardan hesap soracağını, Kıb-Tek’in etkin, düzgün ve hesap verebilir şekilde kesintisiz enerji arzı sağlaması için gerekli her türlü tedbiri alacaklarını kaydetti.

-“Gerekli her türlü çalışma Başbakanlık bünyesinde yapılacak”

Kıb-Tek’in ülke ekonomisi için en kritik kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, Elektrik Kurumu’nun doğru, etkin ve ülke ekonomisine olumlu katkı yapacak şekilde, kesintisiz enerji arzının sağlanması için gerekli her türlü çalışmanın Başbakanlık bünyesi altında yapılacağını söyledi.

-“Soruşturma ve araştırma sürüyor”

Üstel, kurumun son dönemde yaşadığı yakıt krizleriyle ilgili talimatıyla soruşturma başlatıldığını anımsatarak, soruşturma ve araştırmaların devam ettiğini kaydetti.

Başbakan Üstel, yakıt temininde ihmalin olması ya da görev suiistimali ortaya çıkması noktasında hesap sorulacağını vurguladı.

Üstel, “Her ne isterse olsun son dönemde halkımızın mağdur olmasına ve sıkıntı yaşanmasına neden olanlardan hesap soracağım. Elektrik Kurumu’nun etkin, düzgün ve hesap verebilir bir şekilde kesintisiz enerji arzı sağlaması için gerekli her türlü tedbiri alacağız” dedi.