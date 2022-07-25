Piyangolar Dairesi'nde Uzun gitti, Sunalp geldi

Başbakan Ünal Üstel, piyango biletlerinde hatalı görsel kullanılmasıyla ilgili Piyangolar Birimi’nde görev değişikliğine gidildiğini açıkladı. Başbakan Üstel, Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Uzun’un yerine Turgut Sunalp’ın getirildiğini bildirdi. Bu arada Başbakan Üstel Başbakanlık Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanlığı’na da Hüseyin Cahitoğlu’nun yerine Berhan Ongan’ın atandığı belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesinin en önemli halkalarından biri olan şanlı Erenköy Direnişi’nin yıldönümü nedeni ile hazırlanan Devlet Piyangosu biletlerinde kullanılan hatalı görselle ilgili gerekenin yapıldığını açıkladı.

Üstel, yapılan hatanın kabul edilemez olduğunu ifade ederek “buna müsamaha gösterilemezdi, bu konuda gerekli müdahaleler yapıldı. Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için de her türlü tedbiri alıyoruz” dedi.

Başbakan Üstel Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Uzun’un yerine Turgut Sunalp’ın Başbakanlık Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı görevine de Hüseyin Cahitoğlu’nun yerine Berhan Ongan’ın atandığını açıkladı.