Kestane fiyatı dudak uçuklatıyor

Kış mevsiminin sağlıklı yiyeceklerinden kestane, pazar tezgahlarına düştü. Ancak kilosu 45 TL’den satılan kestanenin henüz alıcısı yok

Yüksek ateşi düşürmeye yardımcıdır.

Sakinleştirici özelliği ile stres ve depresyon gibi sorunların önüne geçer.

Hücrelerin erken yaşlanmasını engeller.

Detoks özelliği vardır.

Yüksek miktarda selenyum ve B1, B2, E vitaminleri içerir.

Mide hastalıklarını hafifletir.

Beyin hücrelerini tazeler.

Unutkanlığı önler. Alzheimer hastalığını önler.

Kolestrolü ve kan basıncını düzene sokar.

Kanser riskini azaltır.

Anemiyi önler.

Tok tutucu özelliği sayesinde sık yemek yemeyi engeller.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kestane kırmızı kan hücrelerini arttırır.

Kalbi olası hastalıklara karşı korur.

İçerdiği selenyum sebebiyle prostat kanseri ile mücadeleye yardım eder.

Cinsel isteği arttırır.

Enerji verir.

Güçlü bir antioksidandır.

Kas ve kemik yapısını güçlendirir.

Dişleri kuvvetlendirir.

Koroner arter rahatsızlığına iyi gelir.

Felç riskini azaltır.

Lineoleik asit açısından oldukça zengindir. Bu yüzden de birçok

hastalığın önlenmesine yardım eder.

Halsizlik ve yorgunluğu alır.

Kış aylarının vazgeçilmezi olan kestaneler tezgahlardaki yerini aldı. Yeni yeni tüketiciye sunulmaya başlayan kestanenin fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Mağusa Perşembe Pazarı’nda kestane kilosu 45 TL’den alıcıya sunuldu. Yüksek fiyatı nedeni ile ise kestaneye henüz talep olmadığı gözlemlendi.Kış akşamlarının vazgeçilmez atıştırmalığı kestane, lezzetli olmasının yanında çok da sağlıklı ve besleyici bir yemiştir. Uzmanların özellikle çocukların gelişme döneminde önemli bir besin kaynağı olduğunu belirttikleri kestane 4-5 metreye kadar uzanan ağaçlarda yetişir ve genelde ılıman iklimleri sever. Eski tarihlerde Çin, Kore, Japonya ve Akdeniz ülkelerinde oldukça popüler bir besin kaynağı olmuştur. Kestane, C, B1 ve B2 vitaminleri açısından oldukça zengindir. Aynı zamanda çok farklı uçucu yağlar ile birlikte protein, potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum gibi madde ve mineraller içermektedir. Kestane düşük yağ ve yüksek nişasta değerleri ile diğer fındık ve türevlerinden daha farklıdır. Ufalanan tatlı bir dokusu ve hafif bir lezzeti vardır.Kestanenin 100 gramında 176kcal kalori, ayrıca besinin 1 porsiyon (orta) yani 60 gramlık miktarında ortalama 105 kalori bulunmaktadır.