Müşavirlere 31 milyon TL

Piyasada para yok, küçük esnaf battı ancak 2021 taslak bütçesinde işe gitmeyen müşavirler için devlet yaklaşık 31 milyon TL maaş ödemesi yapacak





Hükümet kurulamadığı için gündeme bir türlü gelemeyen 2021 mali yılı bütçe yasa taslağı henüz tartışılmaya başlamadı.

SESkıbrıs, 9 milyar 790 milyon TL öngörülen 2021 taslak bütçesini ele aldı.

3.5 milyar TL’lik açık öngörülen bütçede hiç işe gitmeden maaş alan müşavirler için 30 milyon 834 bin 926 TL ödenek ayrılıyor.

Kamuoyunca ciddi bir yara açan bu durum özellikle ekonomik sıkıntının en üst noktada hissedildiği bugünlerde daha da ağır bir yük oluşturuyor.

Cumhurbaşkanlığı, Meclis ve Başkanlık’ın yanı sıra 10 bakanlık ve bakanlıklara bağlı dairelerdeki müşavirler için 2021 yılında ödenmesi gereken yaklaşım 31 milyon TL tutarındaki rakam kamuoyunda ciddi tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Küçük esnafın battığı, piyasanın daraldığı ekonominin sıcak para ihtiyacının en üst seviyede olduğu bu dönemde devlet, işe gitmeden maaş almaya devam edecek olan müşavirlerin maaşları için 30 milyon 834 bin 926 TL ayırmak zorunda.



ASLAN PAYI BAŞBAKANLIK’TA

2021 taslak bütçesi rakamlarına göre müşavir sayısında aslan payı Başbakanlık’ta. Başbakanlık’ın yarattığı müşavirlerin maaşları için bir yıl boyunca tam tamına 7 milyon 662 bin 600 TL ödenecek.

Başbakanlık’ı İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı izliyor. İçişleri’nde yıllardır yaratılan müşavirler için 6 milyon 126 bin TL ödenecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı da 5 milyon TL’lik müşavir maaşı ile üçüncü sırada.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise listede dikkat çekiyor. Hiçbir bakanlığın müşavir maaşı noktasında 1 milyon TL’nin altına düşmezken, Çalışma Bakanlığı’nın sadece 289 bin TL’lik müşavir maaşı yaratması dikkat çekti.

Kurumlar bazında ödenecek olan müşavir maaşları şu şekilde:





Cumhurbaşkanlığı: 510 bin 600 TL

Meclis: 1 milyon 529 bin 600 TL

Başbakanlık: 7 milyon 662 bin 600 TL

Maliye Bakanlığı: 1 milyon 185 bin TL

Baş. Yar. ve Dışişleri Bakanlığı: 3 milyon 522 bin 400 TL

İçişleri ve Yerel Yön. Bakanlığı: 6 milyon 126 bin TL

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı: 1 milyon 760 bin 300 TL

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı: 3 milyon 408 bin TL

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı: 2 milyon 281 bin 700 TL

Turizm ve Çevre Bakanlığı: 3 milyon 679 bin 600 TL

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: 5 Milyon TL

Sağlık Bakanlığı: 1 milyon 784 bin 200 TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 289 bin TL

