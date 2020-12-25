Kesintiler nereye gidiyor?

Kamu-İş, 2020 yılının Şubat ayından bu yana çalışanların sosyal haklarının yatırılmadığı gerekçesiyle Toprak Ürünleri Kurumu’nun tüm şubelerinde tam gün grev yaptı





Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), çalışanların, “aylardır sigorta ve ihtiyat sandığı primleriyle vergileri yatırılmadığı” gerekçesiyle Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) tüm şubelerinde tam gün grev yaptı.

Çalışanlar sabah saatlerinde grev nedeniyle Toprak Ürünleri Kurumu’nun Lefkoşa’daki merkez binası önünde toplandı.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, 2020 yılının Şubat ayından bu yana çalışanların sosyal haklarının yatırılmadığını belirterek, bunların vergiler, sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları olduğunu kaydetti.

Bu kesintilerin kişilerin maaşından kesildiğini savunan Serdaroğlu, çalışanların, bordrolarında kesildiğini gördüğünü ve aylarca durumun böyle devam ettiğini ileri sürdü. Serdaroğlu, çalışanların, sağlık işlemleri yaparken veya hastaneye gittiğinde sigortalarının yatmadığını öğrendiğini ifade etti.

Pandemi sürecinde İhtiyat Sandığı’ndan avans borcu almak isteyen çalışanların alamadığını aktaran Serdaroğlu, “Bu yasal bir suçtur, devlet burada yasaları çiğniyor” ifadelerini kullandı.

Kişilerin maaşından yapılan kesintilerin nereye gittiğini soran Serdaroğlu, pandemi nedeniyle iyi niyet göstererek, grev yapmadıklarını ancak haziran ayından sonra da aynı tutumun sergilendiğini savundu.

Hala kesintilerin yapılmasına rağmen yatırımların yapılmadığını ileri süren Ahmet Sedaroğlu, çalışanların sağlık hizmeti alamadığını ifade etti.

Kurumun borç altında olduğunu da ileri süren Serdaroğlu, bir bankadan alınan borç nedeniyle kurumun gelirlerinin borca gittiğini iddia etti. Serdaroğlu, “Toprak Ürünleri Kurumu, borcun faizini bile gelirleriyle ödeyemeyecek duruma geldi. Gelen para borca gidiyor. Bu da ciddi anlamda TÜK’ün geleceğini tehdit etmektedir” şeklinde konuştu.

UZLAŞI ÇIKTI

Öte yandan grev, çalışanların sosyal yatırımlarıyla ilgili sorunun 8 Ocak’a kadar çözüleceği taahhüdü üzerine kaldırıldı.

Kamu-iş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, grevin, TÜK Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla yapılan görüşmelerin ardından ilgili bakanlıktan netice alındıktan sonra kaldırıldığını belirtti. Serdaroğlu, yılbaşından sonra 8 Ocak’a kadar çalışanların sosyal menfaatleri ve haklarıyla ilgili sıkıntının Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından çözüleceği taahhüdü verildiğini kaydetti.

Serdaroğlu, vardıkları mutabakat nedeniyle üreticiyi de mağdur etmemek adına grevi 8 Ocak’a kadar kaldırdıklarını belirtti.

Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan da,

ilgili makamlardan sorunun Ocak ayının ilk haftasında çözüleceği taahhüdünü aldıklarını belirterek, “Sizlerin huzurunda onlara bu sözü veriyoruz” dedi.



