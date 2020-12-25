Barış ve Özgürlük Anıtı’nın imdadına Elçilik yetişti

TC Büyükelçiliği, yılladır bakımsızlıktan dökülen Yavuz Çıkarma Plajı’ndaki anıtın onarım ve çevre düzenleme çalışmaları için Alsancak Belediyesi’ne 2 milyon TL verdi

Yıllardır ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Yavuz Çıkarma Plajı’ndaki Barış ve Özgürlük Anıtı’nın bakım ve onarım çalışmaları için Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği 2 milyon TL’lik bütçeyi önceki gün itibariyle belediyeye aktardı.Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından belediyelerin 2020 yılı projelerine verilecek katkılar belirlendi.Büyükelçilik, projelerin finansmanı için 11 milyon 900 bin TL’lik bütçe ayırmış durumda.Söz konusu projeler arasında, Alsancak’ın simgelerinden Barış ve Özgürlük Anıtı düzenleme ve sağlamlaştırma çalışmaları da bulunuyor.Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, anıt projesinin düzenlenmesi ve sağlamlaştırılması çalışmaları için Elçilik tarafından ayrılan 2 milyon TL’nin, önceki gün itibariyle belediyeye aktarıldığını duyurdu.1974 yılında 20 Temmuz Barış Harekatı’nda denizden yapılan çıkarmanın başladığı yerde Alsancak sınırları içinde bulunan ülkenin önemli simgelerinden biri olan anıt, yıllardır ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle kötü durumdaydı.Beton bloklarında kopmalar meydana gelen, sıvaların düştüğü bağlantı demirlerinin gözüktüğü ve boyalarının döküldüğü anıt için proje hazırdı ancak gerekli kaynak bulunamıyordu.