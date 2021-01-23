Dr. Sibel Siber, “Kesinlikle aşı olmalıyız, aşıdan korkmamak lazım” dedi ve aşıların ikinci dozdan sonra koruyuculuğunun arttığını işaret ederek, “Aşı olsak da korunmaya devam etmeliyiz. Sakın ola rehavete kapılmak gibi bir yanlış yapılmasın” dedi



Meclis eski Başkanı Dr. Sibel Siber, Kıbrıs TV’de Erçin Şahmaran’ın sunduğu ‘Objetif’ adlı programa katılarak, aşı konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kesinlikle aşı olunması gerektiğini ifade eden Siber, “Düşünün ki İngiltere’de bir gecede bin 500 kişi ölüyor. Sinovac aşısı yüzde 60-80 oranında koruduğu ifade ediliyor” diyerek, Sinovac aşısının, Koronavirüse yakalanılsa bile hastalığı hafif geçirilmesini sağladığını söyledi.

“Hastalığı ağır geçirmeme noktası çok önemlidir” diyen Siber, yeni bir teknolojiyle hazırlanan BionTech aşısının ise yüzde 94 oranlarına kadar koruyuculuğu olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'DE 1 MİLYON KİŞİ AŞILANDI, CİDDİ YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ"

İki aşının da uygulanabileceğini dile getiren Siber, “Türkiye’de 1 milyon kişi Sinovac ile aşılandı. Ciddi bir yan etki olmadı” dedi.

Aşılarla ilgili ‘güvenilir mi?’ ve ‘hastalıktan koruyacak mı?’ noktasında endişeler duyulduğunu kaydeden Siber, “Aşılar iki yönden incelendiğinde de olumlu sonuçların çıktığını gördük” ifadelerini kullandı.

Ülkemizde sağlıkçılar, 65 ve 80 yaş üstü kişilerin aşılanmaya başladığını anımsatan Siber, “Ancak aşılandık diye rehavete kapılmamak lazım. Sakın ola bu yanlış yapılmasın” ifadelerini kullandı.

"2. DOZDAN SONRA KORUYUCULUĞU ARTIYOR"

Aşılarla ilgili çalışmalara bakıldığında, 2. dozdan sonra koruyuculuğunun arttığının gözlemlendiğini söyleyen Siber, “Örneğin AB aşısının daha koruyucu antikor oluşturduğu söylendiği halde İsrail’de yapılan araştırmaya göre, ilk aşı vurulduktan sonra hastalıktan koruma oranı düşük. 2. doza kadar olan zamanda binlerce kişinin Koronavirüse yakalandığı belirtiliyor. O yüzden maske ve mesafeden vazgeçmemeliyiz. 2. dozdan sonra da korunmaya devam etmeliyiz” diye konuştu.

Siber, aşılanma oranı yüzde 70’e varmadan, Koronavirüsün yayılmasının önlenemeyeceğini de aktardı.

