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Aşıyla ilgili organizasyon eksikliğinden sorunlar yaşanıyor

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, ülkede yaşanan aşı karmaşasına değinerek, organizasyon eksikliğini işaret etti, önerilerde bulundu

Aşıyla ilgili organizasyon eksikliğinden sorunlar yaşanıyor
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​​​​​​​Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Kıbrıs TV’de Erçin Şahmaran’ın sunduğu ‘Objektif’ adlı programa telefon bağlantısı ile konuk oldu.
Aşıyla ilgili hiçbir ciddi hazırlık yapılmadığını belirten Dizdarlı, bu nedenle kargaşa yaşandığını ve uzun aşı kuyrukları oluştuğunu ifade etti. Bu durumun vatandaşta bir güvensizlik yarattığını kaydeden Dizdarlı, dünyada pratik aşı uygulamaları olduğunu ifade ederek şu örnekleri verdi:
“Türkiye’de 80 yaş ve üzeri kişilerin evlerine gidilerek Koronavirüs aşısı yapılıyor. Yaşlılar için kolaylık da sağlanmış oluyor. Veya Sağlık Bakanlığı ve Belediye tarafından vatandaşlar randevu ile sağlık merkezlerine yaşınıyor. Kimlik numaralarının son 3 hanelerine göre belli bir saate randevu veriliyor. İngiltere’de ise Sağlık Merkezleri’nden vatandaşlar aranıyor ve randevu saati bildiriliyor, 5 dakika gecikirlerse aşı olamıyorlar. Yani bir kuralları var. Kural ve organizasyon olursa sistem tıkır tıkır işliyor. Türkiye’de 2 milyona yakın kişinin aşılandığını oluşturdukları sistemlerden takip edebiliyoruz. Ya bizde nasıl? Geçen hafta sağlık çalışanları aşılanacak dendi, hurra kuyruklar oluştu.”
"TEMASLILAR KENDİLERİNİ GİZLİYOR"
Geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulu ve Üst Komite tarafından yapılan peşisıra açıklamalar ve kapanma meselesiyle ilgili olarak ise Dizdarlı şunları söyledi:
“Kapanma kararı neye göre alındı? Bunun için bilimsel verileri olması lazım. İlgililerin bana söylediği şey, vaka sayılarındaki artış kapanma gerekçesi. Aralık ayına kadar 25 yurt dışı kaynaklı, 3 yerel vaka çıkarken şimdi iş tersine döndü. 25 yerel vaka 3 yurt dışından gelen yolcu olarak yansıyor. Ciddi olarak dikkate alınması gereken bir konu bu. Yurttaşlar önceden temaslılarını kesinlikle gizlemiyorlardı. Şimdi ekonomik kaygılardan dolayı gizliyorlar. Bu nedenlerle kapanma ihtiyacı olduğu söylendi. Ancak kararları verecek olan Üst Kurulsa, doğru veya yanlış o kurallara da uyulması lazımdır. Beğenilmiyorsa yasa değişmelidir.”
 
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