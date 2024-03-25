Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı fitre bağışı kabul ediyor

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Ramazan Bayramı nedeniyle belirlenen 180 TL'lik fitre bağışının Vakfa yapılması çağrısında bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamada, fitre bağışlarının, banka hesap numaralarıyla, tüm GSM operatörlerinin faturalı hatlarından KSV yazıp 4110’a kısa mesaj gönderilerek veya www.kemalsaracoglu.org/bagis/ adresinden yapılabileceği kaydedildi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı, bağış hesap bilgileri şu şekilde:

“Asbank 3000010964, Creditwest Bankası 100025333, İktisat Bankası 5132641, K.T. Kooperatif Merkez Bankası 127072, Limasol Türk Kooperatif Bankası 200012714, Türk Bankası 0007185310, Yakındoğu Bank 600016753, Türkiye İş Bankası IBAN TR47 0006 4000 0016 8180 5624 00”

