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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, polise başvurdu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “ön izin vurgunu” haberini ihbar kabul etti, polise şikayette bulundu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, polise başvurdu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,  “ön izin vurgunu” haberini ihbar kabul ederek, Polis Genel Müdürlüğüne şikayette bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, bugün 1Kıbrıs Bugün1 adlı gazetede  “Ön İzin Vurgunu”  başlığıyla yayımlanan haberi  ihbar kabul etti ve Polis Genel Müdürlüğüne  konunun  ivedilikle araştırılması için şikayette bulundu.
Gardiyanoğlu, bugün saat 10.00’da Polis Genel Müdürlüğü’e giderek,  Polis Genel Müdürü 1. Yardımcısı Ahmet Beşerler ile görüştü, konunun soruşturulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi için başvuruda bulundu.
 
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