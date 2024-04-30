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Kema Vakfından Bakanlar Kuruluna eleştiri

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Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (Kema), Bakanlar Kurulu'nun; Bafra’da 80 dönüm orman arazisini “rehabilite edilip, ağaçlandırma yapılması” amacı ile 37 yıl süre ile kiraladığını belirterek bunu eleştirdi.

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Kema Vakfından Bakanlar Kuruluna eleştiri
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Kema Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İlkay İlseven yazılı açıklamasında, Bafra Turizm bölgesi ile ilgili çıkarılan 19/2003 sayılı yasa ekindeki cetvelde yer almayan bu orman arazisinin bu şekilde kiralanmasının, “tamamen kötü niyetle yapılmış, kanunsuz ve usulsüz bir kiralama” olduğunu savundu.
Bakanlar Kurulunun bu kiralama kararını kınayan İlseven, böyle bir kiralama olayına karşı yasal yola başvuracaklarını bildirdi.
Ağaçlandırma görevinin Orman Dairesinde olduğunu ifade eden İlseven, söz konusu arazinin yasal olarak kiraladığı komşunun başka bir araziye bağlayarak sahipleneceğine ve bu şekilde kötü niyetin de gerçekleşmiş olacağını kaydetti.
İlseven, “Konuyu Çevre Platformunun diğer paydaşları ile birlikte değerlendirdik. Yargı yolu ile ilgili tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra yargıya başvurulacaktır” dedi.
 
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