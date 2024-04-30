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Büyükkonuk Eko Gün bu pazar..."Lezzet Sokağı" oluşturuldu

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Büyükkonuk Eko Gün bu pazar..."Lezzet Sokağı" oluşturuldu
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Büyükkonuk'ta pazar günü yapılacak Eko Gün’e yönelik çalışmalar devam ediyor.
Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, kurulacak 100 satış standının, 53’ü  Kıbrıs kültürüne ait yiyecek ve içeceklere ayrıldı;  anında pişirilip satılacak yiyeceklerin yer alacağı bir sokak oluşturuldu.
Oluşturulan "Lezzet Sokağı"nda saç katmeri, saç böreği, hellim böreği, bulgur köftesi, lokma, şamişi, herse, fırın kebabı, şeftali kebabı ve şiş kebabı satılacak.
 
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