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KEİ Koordinatörü Erol Öz, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu üyesi olarak atandı

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KEİ Koordinatörü Erol Öz, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu üyesi olarak atandı
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Bakanlar Kurulu, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan ve görev süresi tamamlanan Ömer Cihan’ın yerine Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) Koordinatörü Erol Öz’ün atanmasına karar verdi.
Erol Öz’ün atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 
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