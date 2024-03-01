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Ateşli Silahlar Ruhsat ve Harçların Belirlenmesi Tüzüğü’nde değişiklik yapıldı

Bakanlar Kurulu, Ateşli Silahlar Ruhsat ve Harçların Belirlenmesi Tüzüğü’nde değişiklik yaptı.

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Ateşli Silahlar Ruhsat ve Harçların Belirlenmesi Tüzüğü’nde değişiklik yapıldı
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Bakanlar Kurulunun, Ateşli Silahlar Ruhsat ve Harçların Belirlenmesi Tüzüğü’nde yaptığı değişikliğe belirlenen yeni harçlar Resmi Gazetede yayımlandı.
Değişikliğe göre yeni harçlar şöyle:
"Özel izinle toplu tabanca veya tabanca tasarruf ruhsatı 3 bin 510 TL, ateşli silahlar ruhsatı 1315 TL, kayıt belgesi  895 TL, kayıt veya tasarruf belgesinin tahrip veya kaybolduğuna ilişkin gerekçe olması halinde ise 175 TL."
 
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