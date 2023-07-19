Kediler tehlikede

Güney Kıbrıs'ta 2023 yılının ocak ayından bu yana 300 bin kedi, FİP hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Hastalık KKTC’de de görüldü. Veteriner Hekimler Birliği uyarıda bulundu: “Evde kedi besleyen vatandaşlarımız bu dönemde kedilerini dışarıya çıkarmasınlar”

Güney Kıbrıs'ta 2023 yılının ocak ayından bu yana 300 bin kedinin FİP yani bir diğer adıyla Kedi Enfeksiyoz Peritoniti hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti; hastalık KKTC’de de görüldü.

Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Mustafa Erk, yaptığı açıklamada “FİP hastalığı Kuzey Kıbrıs’ta da görüldü, hastalığın şu anda hiçbir çaresi yok” dedi.

Erk, özellikle sokak kedilerinin daha çok risk altında olduğunu belirterek, “Sokak kedileri diğer sokak kedileriyle sürekli temas halinde oldukları için daha çok bulaş riski altında” açıklamasını yaptı. Şu anda FİP hastalığı için tedavi ve test kiti bulunmadığına dikkat çeken Erk, kedilerin FİP hastalığına yakalanıp yakalanmadığını klinik belirtiler sonucu teşhis ettiklerini vurguladı.

“FİP’İN ŞU ANDA TEDAVİSİ YOK”

FİP hastalığı için çok pahalı bir ilacın bulunduğunu fakat bu ilacın da kesin çözüm olmadığına dikkat çeken Erk, “Hastalığın kesin bir ilacı yok ama umarım yakın zamanda bir ilaç keşfedilir ve kedilerin hayatta kalmasını sağlarız” dedi.

FİP hastalığının kedilerde iki şekilde belirti gösterdiğini anlatan Mustafa Erk, ilk belirtinin kedilerde koordinasyon bozukluğu yaşanmasıyla başladığını, ikinci belirtinin ise sinir sisteminin bozulması olduğunu ifade etti. Erk, hastalığın özellikle beyine ulaşmasının ardından kurtulma şansının olmadığını dile getirdi.

Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Mustafa Erk, ev kedilerinin de sokak kedileri kadar tehlikede olduğunu, evde kedi besleyenlerin, kedilerini mümkün oldukça sokak kedilerinden uzak tutmaya çalışması gerektiğini söyledi.

Bazı ev kedilerinin bulundukları eve sürekli girip, çıkması nedeniyle risk altında olduklarını kaydeden Erk, “Evde kedi besleyen vatandaşlarımız bu dönemde mümkün olduğu sürece kedilerini dışarıya çıkarmasınlar” dedi. Covid-19 salgınındaki mesafe kuralının, FİP hastalığında kediler için geçerli olduğunu belirten Erk, “Tabii kedilere diğer kedilerden uzak durmasını anlatamayız, bu nedenle evde kedi besleyenlere bu konuda önemli iş düşüyor”.

