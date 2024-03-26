"Kazaların sorumlusu Bakanlık değil"

Ulaştırma Bakanı Arıklı, kazaların tamamen insan hatası ve trafik magandalığından kaynaklandığını söyledi ve "Trafik kazalarının sorumlusu Bakanlık değildir. Her ehliyet alanın başına bir polis dikemeyiz" dedi



Kazaların yollarla veya ışıklarla ilgili olmadığını vurguladı. Ayrıca, "Her ehliyet alanın başına bir polis dikemeyiz" diyen Arıklı, polisin her gün denetleme yaptığını, ancak insanların kuralları çiğnemeye devam ettiğini söyledi.

"Trafik kazalarının sorumlusu Bakanlık değildir" diyen Arıklı, trafik magandalarını suçlayarak sorunun kaynağına işaret etti. Arıklı, trafik cezalarını artırmak için çalışmalar yapıldığını ve yakın zamanda tüzüğü geçireceklerini belirtti. Alkollü sürücülerin araçlarına el konulacağını ve çok ağır cezaların geleceğini ifade etti. Ölümlü trafik kazalarında ölüme sebebiyet veren kişilere daha ağır cezaların getirileceğini ve cinayet suçundan yargılanabileceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan

Arıklı, trafikte son zamanlarda meydana gelen ölümlü kazaların yüreklerini parçaladığını ancak özellikle son kazaların tamamen insan hatası, trafik magandalığından olduğunu kaydetti. Arıklı, devletin suçlandığı kadar bu kazalara herhangi bir sebepten dolayı sebep olan kişilerin de suçlanması gerektiğini ifade ederek, devletin hataları eksiklikleri olduğunu ancak insan hatasının da olduğunu vurguladı.

Arıklı, trafikte polisin çok ciddi denetim yaptığını ifade ederek, trafikte yapılan çalışmaları ve denetimleri örnekledi, polis teşkilatına teşekkür etti. Arıklı, uyuşturucu ile ilgili test aletlerinin de yakında geleceğini, sabit radarlar ile ilgili de çalışmaların sürdüğünü kaydetti, bazı soruların “paranın kaynağına” da sorulmasını istedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ada TV'de gündemi değerlendirdi ve trafikteki kazaların büyük çoğunluğunun alkollü olduğunu belirtti.Kazaların yollarla veya ışıklarla ilgili olmadığını vurguladı. Ayrıca, "Her ehliyet alanın başına bir polis dikemeyiz" diyen Arıklı, polisin her gün denetleme yaptığını, ancak insanların kuralları çiğnemeye devam ettiğini söyledi."Trafik kazalarının sorumlusu Bakanlık değildir" diyen Arıklı, trafik magandalarını suçlayarak sorunun kaynağına işaret etti. Arıklı, trafik cezalarını artırmak için çalışmalar yapıldığını ve yakın zamanda tüzüğü geçireceklerini belirtti. Alkollü sürücülerin araçlarına el konulacağını ve çok ağır cezaların geleceğini ifade etti. Ölümlü trafik kazalarında ölüme sebebiyet veren kişilere daha ağır cezaların getirileceğini ve cinayet suçundan yargılanabileceklerini sözlerine ekledi.Öte yandan Erhan Arıklı , dün Meclis’te trafik kazaları ve toplu taşıma izinleriyle ilgili açıklama yaptı.Arıklı, trafikte son zamanlarda meydana gelen ölümlü kazaların yüreklerini parçaladığını ancak özellikle son kazaların tamamen insan hatası, trafik magandalığından olduğunu kaydetti. Arıklı, devletin suçlandığı kadar bu kazalara herhangi bir sebepten dolayı sebep olan kişilerin de suçlanması gerektiğini ifade ederek, devletin hataları eksiklikleri olduğunu ancak insan hatasının da olduğunu vurguladı.Arıklı, trafikte polisin çok ciddi denetim yaptığını ifade ederek, trafikte yapılan çalışmaları ve denetimleri örnekledi, polis teşkilatına teşekkür etti. Arıklı, uyuşturucu ile ilgili test aletlerinin de yakında geleceğini, sabit radarlar ile ilgili de çalışmaların sürdüğünü kaydetti, bazı soruların “paranın kaynağına” da sorulmasını istedi.