Kazalar durmuyor

Gönyeli'de, Girne-Güzelyurt anayolunda, Girne ve Lefke’de meydana gelen dört ayrı trafik kazasında toplam iki kişi yaralandı

Gönyeli’de dün meydana gelen trafik kazasında HJ 585 plakalı salon araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yan devrildi.

Söz konusu kaza sonrası yaralanan olmadı

Öte yandan Girne-Güzelyurt Ana yolu, Girne ve Lefke’de önceki akşam meydana gelen üç ayrı trafik kazasında toplam 2 kişi yaralandı.

Girne-Güzelyurt anayolunda, önceki gece saat 23:30 sıralarında yönetimindeki PM 927 plakalı salon araçla bir işletmenin park yerinden anayola dikkatsizce giriş yapan 46 yaşındaki Lale Şevketoğlu, Güzelyurt istikametine doğru 208 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden 55 yaşındaki Abdurrahman Yıldız yönetimindeki CS 477 plakalı aracın önünü tıkadı. Çarpışmada yaralanan Şevketoğlu, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Servisinde gözetim altına alınırken; Yıldız ise tutuklandı.

GİRNE’DEKİ KAZA…

Girne’de dün sabah 02.30 sıralarında yaşanan kazada ise 42 yaşındaki Abdullah Deniz, İskenderun Caddesi’nde alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PZ 339 plakalı salon araç ile doğu yönünde seyrederken, solundan geçmeye çalıştığı, aynı istikamette seyreden ve Semih Sancar Caddesine dönüşe geçen 24 yaşındaki Ali Rüştü yönetimindeki NN 473 plakalı salon araca çarptı.

Kimsenin yaralanmadığı, kaza sonucunda Deniz tutuklandı.

LEFKE’DEKİ KAZA

Lefke'de bu sabah saat 05:00 sıralarında yaşanan kazada Mehmet Akif Caddesi’nde 270 miligram alkollü içki tesiri altındayken, yönetimindeki NG 463 plakalı salon araçla güney istikametinde seyrederken sağa meyilli viraja geldiğinde, yoldan çıkan ve elektrik direği ile çelik bariyerlere çarparak duran 26 yaşındaki Ayşe Gürlen yaralandı.

Gürlen, yaralanarak Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde gözetim altına alına alındı.

