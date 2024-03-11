555 sürücüye ceza

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde önceki gün yapılan trafik denetimleri sonucunda 555 araç sürücüsü rapor edildi, 4 sürücü tutuklandı ve 44 araç ise trafikten men edildi.2 bin 477 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde rapor edilen sürücülerin 364’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 23’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 30’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 12’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 27’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 2’si kayıtsız araç ukullanmak, 1’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmaktan, 86’sı diğer trafik suçlarından rapor edildi.